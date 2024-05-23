نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 مليار ريال استثمارات الصناعات الغذائية في "مدن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن ارتفاع استثمارات الصناعات الغذائية في مدنها الصناعية حول المملكة لتصل إلى أكثر من 50 مليار ريال نتيجة توسيع خيارات الاستثمار، وتقديم خدمات ومنتجات وحلول جديدة جاذبة لكبرى الشركات المحلية والأجنبية، ومُمكنة لريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، أن "مدن" حققت نموًا استثماريًا كبيرًا في قطاع الصناعات الغذائية، بما يتلاءم مع طموحاتها للتوسع وتحقيق التنوع في مدنها الصناعية؛ وفق نهج إستراتيجي يستهدف تعظيم العائدات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف رفع كفاءة وإنتاجية الصناعات النوعية، وزيادة الفرص الوظيفية تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأشار إلى أن "مدن" استقطبت 280 استثمارًا جديدًا في قطاع الصناعات الغذائية خلال عام 2023 وحتى نهاية الربع الأول لعام 2024 يتجاوز حجمها 4 مليارات ريال، وتوفر أكثر من 14 ألف وظيفة متوقعة، لافتًا إلى أن معدل النمو في عدد مصانع الأغذية تضاعف بنسبة 250% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.

وكانت "مدن" قد وقعت 6 اتفاقيات استثمارية مع القطاع الخاص بقيمة تصل إلى 300 مليون ريال للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك على هامش مشاركتها في معرض "سعودي فود شو" المنعقد في الفترة (21 – 23 مايو) برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وتجديد التزامها الإستراتيجي برعاية النسخة الثانية لعام 2024م.

ومنحت "مدن" بموجب الاتفاقيات المُوقعة عقود تخصيص أراضٍ صناعية ولوجستية تتجاوز مساحتها 110 آلاف متر مربع للاستثمار في صناعة الأغذية والمشروبات واللحوم ومنتجات الطهي؛ لتعزيز تكاملية سلاسل الإمداد والتوريد في قطاع الصناعات الغذائية وتلبية احتياجات السوق السعودية ودعم منظومة الصادرات الوطنية إقليميًا وعالميًا.

وتضمنت العقود الجديدة تخصيص أراضٍ صناعية ولوجستية تتجاوز67 ألف متر مربع في المدينتين الصناعيتين الأولى والثالثة بجدة، وأكثر من 11 ألف متر مربع في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بالدمام، وما يزيد على 30 ألف متر مربع في المدينة الصناعية بجازان.

وتُواصل "مدن" تطوير بيئة صناعية مُحفّزة لقطاع الصناعات الغذائية وفق التزامها المستمر بترسيخ ركائز نهضة صناعية تجعل المملكة قوة صناعية رائدة ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، حيث جاءت مدينة سدير للصناعة والأعمال، والمدينتان الصناعيتان بالمدينة المنورة والثالثة بجدة، ضمن أعلى المدن الصناعية التابعة لمدن، جذبًا لنشاط صنع المنتجات الغذائية والمشروبات خلال عام 2023م.

يُذكر أن معرض "سعودي فود 2024" يحظى بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية، والقادة التنفيذيين والمستثمرين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، حيث يضم أكثر من 1000 جهة عارضة من 97 دولة، بالإضافة إلى إقامة العديد من الجلسات الحوارية، وورش العمل.

واستعرض جناح "مدن" التفاعلي بالمعرض حزمة منتجات وخدمات مُمكنة لقطاع الصناعات الغذائية، والحلول اللوجستية والتمويلية المُصممة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال تحقيقًا لمستهدفات تعظيم سلسلة القيمة ومضاعفة النمو المستدام، والإسهام بدور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المحتوى المحلي.