نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأقمار الصناعية تكشف مدينة ترفيهية ضخمة بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صور الأقمار الصناعية تقدمًا كبيرًا في متنزه «أكوارابيا»، وهو مشروع ترفيهي ضخم يتم بناؤه في الرياض، كجزء من مشاريع رؤية المملكة 2030.

ووفقًا لصور الأقمار الصناعية، التي نشرتها مجلة «News Week» الأمريكية، سيكون متنزه «Acquarabia - أكوارابيا» أول متنزه ترفيهي مائي ضخم في المملكة، والأكبر في المنطقة وعلى مستوى العالم.

وتكشف الصور تشكل وبروز ملامح هذه الحديقة بشكل واضح، وذلك قبل افتتاحها المقرر في العام المقبل 2025.

وتقع «أكوارابيا» في جبال طويق، على بعد 25 ميلا من وسط مدينة الرياض، وهي جزء من برنامج رؤية المملكة 2030، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويهدف إلى تنويع الاقتصاد.

وسيكون المتنزه المائي الضخم جزءًا من مدينة القدية، بجانب ملاهي «Six Flag» التي تحتوي على أطول وأسرع وأعلى أفعوانية في العالم.

وإضافة إلى ذلك، ستتضمن المدينة أول حديقة «Dragon Bal» ذات طابع عالمي خاص، التي تستوحى من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة.