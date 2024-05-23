نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة توقع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة ساموا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقَّع المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل، نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة ساموا المستقلة، وذلك بمقر الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص قيادة المملكة على تعزيز التعاون الثنائي وبناء مزيد من جسور التفاهم مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمل الدولي المشترك، من خلال تعزيز العلاقات والشراكات الدولية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم الأمن والسلم الدوليين.