أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يشارك في حفل تنصيب الرئيس التشادي

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم في أنجمينا، في حفل تنصيب فخامة الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو، الذي أدى اليمين الدستورية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المنعقدة في 6 مايو 2024، منهية بذلك الفترة الانتقالية.

وشكّل حضور معالي الأمين العام الحفل فرصة ليجدد تهانيه وتمنياته بالتوفيق لأول رئيس منتخب للجمهورية الخامسة، وللشعب التشادي المزيد من التقدم والازدهار.