منظومة النقل والخدمات اللوجستية تستعد لموسم حج 1445هـ

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعدادها الكامل لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1445 هـ، عبر توفير خدمات لوجستية شاملة واستخدام أحدث التقنيات المبتكرة لتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام.

وسخّرت المنظومة كافة الإمكانات التشغيلية لميناء جدة الإسلامي، استعدادًا لتقديم خدمات لوجستية شاملة تتضمن مناولة الحاويات من السفينة، والكشف على الأضاحي والتأكد من سلامتها قبل نقلها إلى المشاعر المقدسة، مؤكدة أن الميناء يعد مركزًا لوجستيًا رئيسيًا ويمتلك قاطرات بحرية مختلفة الأحجام ومختلفة القوة للتعامل مع السفن الكبيرة والمتوسطة، حيث يمتلك 64 رصيفًا ومساحة تمتد إلى 12،5 كم ليخدم 75% من صادرات وواردات المملكة.

كما تلعب المنظومة دورًا حيويًا عبر قطاعاتها المتعددة في تقديم خدمات لوجستية شاملة في حج هذا العام، حيث تستعد لتطبيق تقنيات حديثة ومبتكرة في موسم حج 1445هـ، منها تجربة استخدام المركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات داخل المشاعر المقدسة، بالإضافة لمركبات النقل المبردة ذاتية القيادة لتوصيل طلبات الميل الأخير في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية قفزت 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الكفاءة اللوجستية الصادر عن البنك الدولي في عام 2023، بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر ‎الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.