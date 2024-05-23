نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي تطلق خطتها التشغيلية لحج هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، خطة الشؤون الدينية التشغيلية لموسم حج هذا العام التي تعد أكبر خطة تتضمن محاور إثرائية متنوعة ومحورية لخدمة ضيوف الرحمن واستثمار التقانة من أجل التيسير والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام التي ترتكز على، إثراء تجربة ضيوف الرحمن دينيا، وتهيئة الأجواء التعبدية لهم، وإطلاق 120 مبادرة إثرائية دينية متنوعة في موسم الحج.

وأوضح السديس خلال تدشين الخطة اليوم بمقر رئاسة الشؤون الدينية بمكة المكرمة أن الخطة هي نتاج عمل فريق الرئاسة من الإعداد والتخطيط والدراسات الدؤوبة، عطفًا على ما تحقق من إنجازات في المواسم الماضية، في تناغم وتكامل مع مختلف الجهات العاملة في الحرمين الشريفين، التي تتكاتف وتتعاضد مع الرئاسة، وتعمل ليل نهار لخدمة ضيوف الرحمن لافتا النظر إلى أن خطة الرئاسة لهذا العام تعد الأكبر؛ بعد استحداث الرئاسة بتخصصاتها الدينية البحتة.

ونوه بالدعم والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من أجل خدمة ضيوف الرحمن ومتابعتهما -أيدهما الله-، جميع الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال، والتأكيد على ريادة المملكة الدينية العالمية ونشر تعاليم الشريعة السمحة المتسمة بالوسطية والاعتدال.

وأكد أن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام تتمحور في مسارات دينية إثرائية متنوعة، معلنا إطلاق أكثر من 120 مبادرة رئيسية ومصاحبة، إلى جانب فعاليات، ومئات من البرامج الدينية التي تتضمن دروسا علمية وتوجيهية وإرشادية.

‎وأكد السديس أن الرئاسة تحرص في خطتها لهذا العام على تكريس العمل التطوعي والإنساني، حيث يعد الحرمان الشريفان بيئتين جاذبتين للعمل التطوعي، انطلاقا من قيمنا الدينية والسعودية، التي تؤكد على معاني الكرم والحفاوة والترحيب.

كما تتضمن الخطة المحور الرقمي، وتعميق التجربة الرقمية الدينية للحرمين الشريفين وتجويدها، بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الرقمية الدينية، واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، والإعلام الرقمي، وتفعيل المبادرات النوعية الدينية؛ نحو الريادة الرقمية وتقليص حاجز المكان والزمان عبر التطبيقات.

