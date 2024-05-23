نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ "الزكاة والضريبة والجمارك" يقف على تنفيذ خطة الهيئة لموسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ​​​​زار محافظ هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المهندس سهيل بن محمد أبانمي، جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وجمرك ميناء جدة الإسلامي، وجمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ وذلك للوقوف على تنفيذ خطة الهيئة التشغيلية لموسم الحج في تلك المنافذ.

واطّلع أبانمي خلال جولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وجمرك ميناء جدة الإسلامي على الخدمات الجمركية المقدمة، وإجراءات العمل الجمركي التي تقوم على تيسير رحلة الحجاج مع إحكام الرقابة الجمركية، وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما اطّلع المحافظ على سير العمل في جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والخدمات المُقدمة، والاستعدادات القائمة لخدمة واستقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر المطار، وضمان خدمتهم بما يتماشى مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.

وحث المحافظ منسوبي الهيئة على مواصلة بذل أقصى الجهود، وتحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع جميع شركاء العمل الجمركي من الجهات ذات العلاقة، من خلال توحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي وتسخير جميع الإمكانيات؛ لتيسير الإجراءات الجمركية مع أهمية إحكام الرقابة الجمركية، والوصول إلى أعلى معدلات النجاح في تنفيذ خطة موسم الحج.​