انت الأن تتابع خبر خيال علمي أم حقيقة؟ "السعودية تذهل العالم وتدشن أول سفارة افتراضية في العالم...تفاصيل تكشف لأول مرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - افتتح مركز فناء الأول اليوم معرض "السفارة الافتراضية" تحت شعار "الآن في المستقبل"، والذي يستمر حتى 1 سبتمبر في مقرّ المركز بحي السفارات بالرياض.

يُقدم المعرض، الذي أشرفت عليه القيّمة الفنّية سارة المطلق، وأشرف على السينوغرافيا ستوديو GGSV، تصورات لمستقبل البشرية من عدسة الاقتصاد والأنثروبوسين والذكاء الاصطناعي.

وتتنوع الأعمال الفنية المعروضة بين أعمالٍ تركيبية، وأعمال فيديو وتصوير فوتوغرافي، ووسائط مطبوعة، تُجسّد رؤية الفنانين للمستقبل وتدعو الزوّار للتأمل في دور الخيال في بناء النُظُم التي تربط مجتمعاتنا.

يأخذ المعرض الزوار في رحلةٍ إلى عام 2040، على متن قمر Space-X صناعي، حيث يستكشفون مآل البشرية في ظلّ المخاطر البيئية والتحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجه العالم.

ويطرح المعرض سؤالاً إشكاليًا: "هل يعُوزنا بُعد السنوات الضوئية لرؤية مستقبلنا القريب؟"، ليحثّ الزوار على التأمل في مستقبل عالمنا وإعادة النظر في كيفية تشكيله.

تشارك في المعرض أعمال لفنانين من السعودية والكويت ومصر وفلسطين والبوسنة وزامبيا وبلجيكا، حيث تقدم أعمالهم رؤى متنوعة لمستقبل عالمنا، وتطّرق لقضايا مهمة تشكّل عالمنا اليوم مثل التغير المناخي، والذكاء الاصطناعي، والهجرة، والهوية.

يُمكن للمهتمين حجز تذكرة دخول المعرض عبر منصة "اكتشف الثقافة" على الرابط: https://www.moc.gov.sa/en

يُعد "فناء الأول" مركزاً ثقافياً متكاملاً مخصصاً لاحتضان المفكرين والمبدعين وأصحاب المواهب الإبداعية المتعددة.