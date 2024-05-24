انت الأن تتابع خبر لهذا السبب الصادم. السعودية تقرر ترحيل جميع المتواجدون في هذه المدينة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية قرارًا بترحيل جميع الوافدين الذين انتهت صلاحية تأشيرات العمرة الخاصة بهم، وذلك عقب توقف إصدار تصاريح العمرة لهذا العام بدءًا من الخامس عشر من ذي القاعدة.

واشارت الوزارة إلى أن صلاحية تأشيرة العمرة تستمر لمدة ثلاثة أشهر فقط، مع التخطيط لجعل اليوم التاسع والعشرين من ذي القاعدة هو اليوم الأخير لصلاحية هذه التأشيرات.

تأتي هذه الخطوة في سياق حرص الوزارة على تنظيم عملية العمرة وضمان عودة الوافدين إلى بلدانهم بعد انقضاء مدة إقامتهم المحددة بالفيزا، لتجنب أي مخالفات قانونية قد تنتج عن تجاوز هذه المدة. وبالتالي، يُنظر إلى هذا الإجراء على أنه تدبير احترازي ضروري للحفاظ على النظام العام.

وتُظهر هذه الأحداث كيف تعمل المملكة على تعزيز قوانينها وتنظيماتها وتأكيد التزامها بالحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة خلال موسم العمرة، مما يعكس اهتمامها المستمر بضمان سلامة وأمن جميع الزوار والمقيمين.