ولي العهد السعودي يعزي رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران بوفاة رئيسي

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أحمد جودة - القاهرة - قدم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء السعودي، تعازيه لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران محمد مخبر.

وأعرب ولي العهد خلال اتصال هاتفي عن تعازيه بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهم.

وقالت وكالة الانباء السعودية أن محمد مخبر "شكر الأمير محمد بن سلمان على ما أبداه من مشاعر طيبة".

وأشاد ولي العهد، ورئيس السلطة التنفيذية بالإنابة، بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، حسب "واس".