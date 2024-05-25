انت الأن تتابع خبر الصحة السعودية تصدر بياناً عاجلاً وتدعو جميع الحجاج لأخذ هذه الاجراءات للحفاظ على سلامتهم..التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة السعودية يوم الاثنين توجيهات مهمة لحجاج هذا العام، تحثهم على أهمية الحصول على التطعيمات الضرورية وتسجيلها في تطبيق "صحتي" لضمان سلامتهم الصحية خلال موسم الحج.

وذكرت الوزارة

عبر حسابها على منصة "إكس" أن هذه اللقاحات، التي تشمل لقاحات كوفيد-19، الإنفلونزا والحمى الشوكية، متاحة بمراكز الرعاية الصحية الأولية ويمكن حجز مواعيد لتلقيها من خلال التطبيق.

وبالإضافة إلى ذلك