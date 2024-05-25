انت الأن تتابع خبر الصحة السعودية تصدر بياناً عاجلاً وتدعو جميع الحجاج لأخذ هذه الاجراءات للحفاظ على سلامتهم..التفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة السعودية يوم الاثنين توجيهات مهمة لحجاج هذا العام، تحثهم على أهمية الحصول على التطعيمات الضرورية وتسجيلها في تطبيق "صحتي" لضمان سلامتهم الصحية خلال موسم الحج.
وذكرت الوزارة
- عبر حسابها على منصة "إكس" أن هذه اللقاحات، التي تشمل لقاحات كوفيد-19، الإنفلونزا والحمى الشوكية، متاحة بمراكز الرعاية الصحية الأولية ويمكن حجز مواعيد لتلقيها من خلال التطبيق.
وبالإضافة إلى ذلك
- أفادت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بأنها تقوم بتعزيز الخدمات الدينية استعدادًا لهذا الموسم، وتهدف إلى تسهيل الرحلة الدينية للحجاج وضمان تجربة إيمانية ممتعة.
- وفي سياق متصل، أشار المسؤولون إلى الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان نجاح موسم الحج، وفقًا لتوجيهات القيادة السعودية.
- كما أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة "طريق مكة" في مطارات بتركيا وباكستان، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحج قبل وصول الحجاج إلى المملكة. هذه المبادرة جزء من برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030، وقد بدأت الرحلات الأولى من إندونيسيا وإيران بتسهيلات كبيرة في إجراءات الدخول.
- تعكس هذه الإجراءات الرامية إلى تحسين الخدمات المستخدمة خلال موسم الحج التزام المملكة بتحقيق تجربة حج آمنة ومرضية، تبرز تقدمها في تحقيق أهداف رؤية 2030 وعنايتها بالمشاركين في هذا الركن الهام من أركان الإسلام.