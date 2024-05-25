انت الأن تتابع خبر تراجع أسعار الذهب في السعودية 6 ريالات في يوم واحد ...تفاصيل غير متوقعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد سوق الذهب السعودي انخفاضًا ملحوظًا اليوم، حيث فقد المعدن الأصفر 6 ريالات في يوم واحد، وذلك في كافة الأعيرة. يأتي هذا التراجع تزامنًا مع هبوط أسعار الذهب عالميًا، بعد إشارة محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى اتجاه محتمل لرفع أسعار الفائدة.

وخلال تعاملات اليوم، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 2365.49 دولار للأوقية، بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند 2449.89 دولار يوم الإثنين الماضي. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.1% لتستقر عند 2367.60 دولار.

ويُعزى هذا التراجع إلى تصريحات بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي في محضر الاجتماع الأخير، والتي أشارت إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في المستقبل. حيث يُعدّ رفع أسعار الفائدة عاملًا ضاغطًا على أسعار الذهب، كونه يقلل من جاذبية المعدن كملاذ آمن للاستثمار.

وعلى الرغم من التراجع الحالي، يرى بعض المحللين أن التوقعات على المدى المتوسط ​​والطويل لا تزال إيجابية بالنسبة للذهب، وذلك بشرط أن يُبقي الاحتياطي الاتحادي على اتجاه خفض أسعار الفائدة في المستقبل.