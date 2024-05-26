نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع نقدي لحظي 35000 ريال سعودي: قرض شخصي سريع من أفضل شركة تمويل سعودية "اعرف التفاصيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم شركة الأولي حلولًا تمويلية متميزة لمساعدة عملائها في الحصول على قروض شخصية بسرعة وسهولة، مما يجعلها الخيار الأمثل للسعوديين الذين يسعون لتحقيق استقرار مالي أو بدء مشروع تجاري. مع إمكانية الحصول على قرض بقيمة 35000 ريال سعودي كزيادة نقدية في الحساب البنكي دون الحاجة لتحويل الراتب الوظيفي، تقدم الشركة شروطًا مريحة وسهلة لتسديد القرض بما يتناسب مع احتياجات العميل.

قرض شخصي سريع من أفضل شركة تمويل سعودية

يمكنك الآن الحصول على قرض تمويلي شخصي من شركة الأولي، التي تقدم مبالغ مالية كبيرة للسعوديين عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى تحويل راتبك الوظيفي.

يمكنك الحصول على مبلغ 35000 ريال سعودي إذا كان راتبك الوظيفي لا يقل عن 3700 ريال، مع خصم المصاريف الشهرية التي تشمل الأقساط والديون، والتي تقدر بقيمة 530 ريال. توفر الشركة فترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهرًا، حيث تبلغ قيمة القسط الشهري 904.17 ريال سعودي.

شروط تمويل شركة الأولي

للتقديم على قرض تمويلي شخصي من شركة الأولي، يجب مراعاة الشروط التالية:

العمر: يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و60 عامًا.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و60 عامًا. الراتب: الحد الأدنى للراتب يجب ألا يقل عن 3690 ريال سعودي، والحد الأدنى لمبلغ التمويل يجب ألا يقل عن 10000 ريال سعودي.

الحد الأدنى للراتب يجب ألا يقل عن 3690 ريال سعودي، والحد الأدنى لمبلغ التمويل يجب ألا يقل عن 10000 ريال سعودي. مدة السداد: تمنح الشركة فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا، ما يتيح للعميل السداد بطريقة مريحة.

تمنح الشركة فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا، ما يتيح للعميل السداد بطريقة مريحة. الفئة المستهدفة: تقدم الشركة التمويل للمتقاعدين ومن هم على رأس العمل.

تسعى شركة الأولي لتوفير حلول تمويلية سريعة وفعالة للسعوديين، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتمكين العملاء من تحقيق طموحاتهم بكل سهولة ويسر.