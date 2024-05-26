نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة.. المرور السعودي يوضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد حساب "المرور" داخل المملكة العربية السعودية، على استفسار أحد المتابعين حول قيمة غرامة تأخير تجديد رخصة القيادة. جاء السؤال كالآتي: "انتهاء الرخصة 6/6/1444، كم غرامة تأخر التجديد؟" وأجاب "المرور" عبر منصة "إكس" قائلًا: "تفرض غرامة تأخير بمبلغ (١٠٠) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (٦٠) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة".

الاعتراض على مخالفة مركبة غير مملوكة

في وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور تفاصيل هامة بشأن الاعتراض على المخالفات غير الصحيحة. جاء توضيح "المرور" عبر منصة "إكس" ردًا على سؤال من أحد المتابعين الذي قال: "تقدمت باعتراض على مخالفة غير صحيحة ومسجلة على مركبتي من نوع أوبترا سيدان، وتم التوضيح أن السيارة التي تخصني سيدان ولكن تم رفض الاعتراض". وأوضحت الإدارة أن المتضرر يجب عليه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

إصدار لوحات جديدة

أكدت الإدارة العامة للمرور سابقًا إمكانية إصدار لوحات جديدة لسيارة منتهية الرخصة ولوحاتها مفقودة، وذلك عبر بوابة أبشر بعد سداد الرسوم.

استرداد مبلغ المخالفة بعد قبول الاعتراض

كشفت الإدارة العامة للمرور عن كيفية استرداد مبلغ المخالفات المرورية بعد قبول الاعتراض عليها. يتم إعادة مبلغ السداد إلى الحساب الذي تم السداد منه آليًا بعد صدور قرار الهيئة المرورية بقبول الاعتراض.



