نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، 26 مايو 2024، بالتزامن مع ثبات سعر المعدن الأصفر عالميًا خلال آخر تحديث.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

أسعار الذهب عيار 24

- **السعر:** 281.97 ريال سعودي

- **ما يعادل:** 75.19 دولارًا أمريكيًا

أسعار الذهب عيار 21

- **السعر:** 246.73 ريال سعودي

- **ما يعادل:** 65.79 دولارًا أمريكيًا

أسعار الذهب عيار 18

- **السعر:** 211.48 ريال سعودي

- **ما يعادل:** 56.39 دولارًا أمريكيًا

أسعار أونصة الذهب

- **السعر في السعودية:** 8769 ريال سعودي

- **ما يعادل:** 2338 دولارًا أمريكيًا

أسعار الذهب عالميًا

- **الأوقية عيار 24:** 2338 دولارًا أمريكيًا

تجدر الإشارة إلى أن استقرار أسعار الذهب في السعودية يأتي متزامنًا مع استقرار الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، مما يوفر توقعات ثابتة للمستثمرين والمتعاملين في السوق.