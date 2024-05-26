انت الأن تتابع خبر خبر سار لجميع الوافدين للمملكة ... أول 14 وافدا يحصلون على الجنسيةالسعودية بعد قيامهم بهذه الإجراءات السهلة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن منح الجنسية السعودية لـ 14 شخصًا من مختلف الجنسيات، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الترابط الإنساني وتوسيع قاعدة المواطنة.

وشملت قائمة الممنوحين الجنسية السعودية كلًا من: