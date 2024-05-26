أخبار السعودية

السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال لكل من يقوم بهذه المخالفة في المملكة ... تفاصيل هزت جميع المقيمين

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال لكل من يقوم بهذه المخالفة في المملكة ... تفاصيل هزت جميع المقيمين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعذيب الحيوانات جريمة مُعاقبة بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال

  • أكد رئيس شعبة الرفق بالحيوان بوزارة البيئة، أحمد العمري، على خطورة تعذيب الحيوانات واعتباره جريمة مُعاقبة بالقانون.
  • وأوضح العمري خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية" تفاصيل العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجريمة، وهي:

في حال الإهمال:

  • غرامة 100 ريال لكل رأس من الأغنام.
  • في حال إيذاء الحيوان بالدهس أو الركل أو السحب: إحالة المخالف إلى النيابة العامة للتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة لتطبيق العقوبة المُناسبة.
  • في حال تعذيب الحيوان: تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال، مع إحالة المخالف إلى المحكمة الجزائية.
  • وشدد العمري على أن إيذاء الحيوان تُعد من المخالفات الجسيمة الموجبة للتوقيف، وأن أي عقوبة تزيد مدتها عن 3 سنوات تُعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا