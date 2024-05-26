انت الأن تتابع خبر السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال لكل من يقوم بهذه المخالفة في المملكة ... تفاصيل هزت جميع المقيمين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعذيب الحيوانات جريمة مُعاقبة بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال

أكد رئيس شعبة الرفق بالحيوان بوزارة البيئة، أحمد العمري، على خطورة تعذيب الحيوانات واعتباره جريمة مُعاقبة بالقانون.

وأوضح العمري خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية" تفاصيل العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجريمة، وهي:

في حال الإهمال: