انت الأن تتابع خبر السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال لكل من يقوم بهذه المخالفة في المملكة ... تفاصيل هزت جميع المقيمين والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعذيب الحيوانات جريمة مُعاقبة بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال
- أكد رئيس شعبة الرفق بالحيوان بوزارة البيئة، أحمد العمري، على خطورة تعذيب الحيوانات واعتباره جريمة مُعاقبة بالقانون.
- وأوضح العمري خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية" تفاصيل العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجريمة، وهي:
في حال الإهمال:
- غرامة 100 ريال لكل رأس من الأغنام.
- في حال إيذاء الحيوان بالدهس أو الركل أو السحب: إحالة المخالف إلى النيابة العامة للتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة لتطبيق العقوبة المُناسبة.
- في حال تعذيب الحيوان: تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال، مع إحالة المخالف إلى المحكمة الجزائية.
- وشدد العمري على أن إيذاء الحيوان تُعد من المخالفات الجسيمة الموجبة للتوقيف، وأن أي عقوبة تزيد مدتها عن 3 سنوات تُعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.