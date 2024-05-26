نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 ذو الحجة.. إغلاق التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتهي في تاريخ 4 ذو الحجة 1445 الموافق 10 يونيو 2024، فترة التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446، حيث مازالت الفرصة متاحة لأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وبناتهم وحجز مقاعدهم من خلال نظام «نور» التابع لوزارة التعليم، من خلال الرابط التالي: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.

وتبدأ مراحل التسجيل في الخدمة، بفتح باب التسجيل وطلب خدمة النقل المدرسي من خلال نظام «نور»، ودفع أجور التسجيل عبر نظام «سداد»، حيث يتم بعد مرور 48 ساعة تحويل الحالة إلى «قيد الدراسة» حتى إغلاق التسجيل، على أن تخضع كافة الطلبات لمعايير الأولوية والاستحقاق، وبعد مضي 15 يوم عمل يتم تحويل الحالة إلى «مشمول» للطلبة المطابقين للمعايير.

وفي ما يختص بالأجور، فإنها غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة فيمكن استرداد المبلغ عن طريق نظام «سداد» خلال 15 يوم عمل، علمًا أن الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي مُعفَوْن من أجور التسجيل.

وجاء فتح باب التسجيل المبكر في الخدمة -الذي بدأ منذ 21 يناير 2024- بهدف إتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وعدم حصره في وقت ضيق، إضافة إلى التخطيط المسبق لتقديم الخدمة للمستفيدين، واستكمال كافة التجهيزات والاستعدادات وفحص أسطول النقل المدرسي، والتي ستسهم في انتظام الخدمة منذ الأسبوع الدراسي الأول.

كما أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل والبالغة 200 ريال للعام الكامل، علمًا أنها لا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل.