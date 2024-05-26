نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصندوق العقاري: إيداع 978 مليون ريال في حسابات مُستفيدي «سكني» لشهر مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أودع صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، 978 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر مايو 2024، في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مايو الجاري، جرى تخصيصه دعمًا لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مايو 2024، بلغ نحو 59.5 مليار ريال.

وقال بن ماضي، إن برنامج الدعم السكني يتيح حلولًا وخيارات تمويلية وسكنية متنوعة، منها تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى داعمة لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن، بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة وحاجهم لتملك السكن الملائم، مؤكدًا أهمية التزام مستفيدي «البناء الذاتي» بتحديث مراحل بناء منازلهم من خلال الخدمة الإلكترونية المتاحة على البوابة الإلكترونية للصندوق لضمان استمرارية الدعم السكني.