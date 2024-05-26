أمير تبوك يرعى حفل تكريم خريجي مدارس الملك عبد العزيز

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أحمد جودة - القاهرة - يرعى أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، حفل تكريم الدفعة 30 لخريجي وخريجات مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية. وأعرب المشرف العام على المدارس إبراهيم بن حسين العُمري، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على رعايته السنوية لحفل تكريم خريجي المدارس، وحرصه على مشاركة أبنائه وبناته فرحة تخرجهم من المرحلة الثانوية وانتقالهم إلى المرحلة الجامعية لمواصلة تميزهم وتفوقهم. وأكّد أن المدارس أصبحت نموذجًا مميزًا لمدارس عصرية متقدمة، استفادت من التقنية الحديثة في تطبيق كل الطرق والأساليب الحديثة في التعليم، ولديها طاقم من المعلمين على مستوى عالٍ من التعليم والتدريب انعكس أثره على الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن المدارس حصلت على جوائز عالمية في مختلف الأنشطة والمسابقات، من خلال مشاركة طلابها وطالباتها، وحصولهم على المراكز الأولى.