نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ جدة يدشن معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز تحت شعار «نحو استدامة الأثر» 2024، الذي تنظمه جمعية المبادرات المتميزة بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة.

يأتي ذلك بحضور رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ورئيس جمعية المبادرات المتميزة غسان السليمان، وعدد من قيادات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة. ويستمر المعرض يومين، وذلك في مركز المؤتمرات والاحتفالات بجامعة جدة. وقدم رئيس جمعية المبادرات المتميزة غسان السليمان شكره لسمو محافظ جدة على رعايته وتشريفه ومتابعته المستمرة للجائزة، مؤكدًا أن مجلس إدارة الجمعية عمل على تطوير استراتيجيته المجتمعية لتكون المبادرات المقدمة أكثر عمقًا وتأثيرًا، وربطها بالاستدامة وريادة الأعمال التي هي محور أساسي في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ولتحقيق هدف الاستدامة لهذه البرامج والمشاريع التعليمية المتميزة كان لا بد لها من وضعها في خط مشترك بريادة الأعمال خصوصًا أن ريادة الأعمال إحدى مقومات نهضة المجتمعات ورفاهيتها. لقد عملنا في هذه النسخة على تقديم الدعم والتمكين وإبراز المشاريع المميزة للمعلمين والمعلمات والتعريف بها، وتحويلها إلى مشاريع إيجابية وتنموية فاعلة تُسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

فيما أكد مساعد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة طواشي الكناني في كلمته نيابة عن المدير العام أن هذه الملتقيات والمؤتمرات والمعارض تسهم في إبراز المنجزات، ومشاركة المعلومات، وفتح قنوات التواصل، وتبادل الخبرات، وإبراز كل جديد في مختلف المجالات.

وأضاف: «نحن في التعليم نرى أن من أفضل الطرق لاستدامة أثر التعلم لدى أبنائنا الطلاب هو اكتشافهم للمعارف وإظهارهم لها وتعبيرهم عنها بصيغة المهارات، وتحويلها إلى سلوك حياتي، يساعد في حل المشكلات، ويعزز التفكير بطرق إبداعية ومتميزة».

مؤكدًا أن المستقبل الواعد هو للعمل النوعي والمخرج المتجدد الذي يحقق التنافسية العالية، واليوم تقوم وزارة التعليم بعمل نوعي يتمثل في تجديد البناء، والتركيز على المهمات التعليمية، وحشد الجهود نحو تحقيق مستهدفات الرؤية المباركة 2030.

عقب ذلك دشن سموّه المعرض، ثم تجوّل في المعرض الذي يضم عددًا من المشاريع التعليمية المشاركة في الجائزة طيلة السنوات العشر الماضية، إذ تم اختيار 60 مشروعًا رياديًا منها 18 مشروعًا تم إدخالها في مسرّعة التعليم سيتم إبرازها للمجتمع التعليمي والزوار من المهتمين بالتعليم والاستثمار.

كما يضم المعرض أجنحة عدة تتمثل في جناح العارضين بتواجد أكثر من 90 عارضًا، وجناح (منصة الملهمين) الذي يقدم مشاركات وتجارب ملهمة من قيادات المجتمع بحضور أكثر من 10 متحدثين بارزين في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى جناح القاعات التدريبية الذي يقدم فيه أكثر من 50 ساعة تدريبية تحت إشراف إدارة الأداء التعليمي بتعليم جدة، وجناح لتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات التي ستسهم في تقديم وتسهيل العديد من المبادرات والخدمات للمعلمين والطلاب، إضافة إلى عروض فنية مصاحبة للمعرض مقدمة من جمعية الثقافة والفنون.

يُذكر أن جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز انطلقت منذ 10 أعوام مبادرةً مجتمعيةً، وفق رؤية ورسالة سامية، ووُضعت لها الأهداف والبرامج لتحقيق النماء الفكري والتميز المهني في العملية التعليمية، ورفع حماس المعلم واعتزازه بمهنته، ودعم أفكاره، ومكافأة جهوده، وتأكيد أهمية دور المعلم في المجتمع، وتهيئة البيئة المحفزة من خلال شعار «كلنا نقدرك».