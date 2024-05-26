نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقامة المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الجمعة القادمة في جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تقام يوم الجمعة 23 ذي القعدة 1445هـ، الموافق 31 مايو 2024م، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023 - 2024، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لهذه المناسبة الغالية على قلوب كل الرياضيين في المملكة.

وقال في تصريحٍ صحفي: «تجسد هذه الرعاية، الدعم غير المحدود من قيادة وطننا للقطاع الرياضي، الذي يسير وفق مرتكزات رؤية السعودية 2030، بما تحمله من تمكين لشباب وشابات المملكة، وتعزيزًا لحضور المملكة في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الرياضي».

وأضاف وزير الرياضة: «الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين تعدّ تكريمًا للرياضة والرياضيين، وتعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي، ما أسهم في تحقيق قفزاتٍ متوالية خلال المرحلة الماضية، وجعل المملكة محطّ أنظار العالم، ومركزًا للرياضيين؛ إذ استضافت أكثر من 100 فعالية عالمية من عام 2018م، حضرها أكثر من 2.6 مليون زائر، إلى جانب الاستمرار في استضافة أكثر من 30 فعالية حتى نهاية عام 2024م».

وهنأ وزير الرياضة في ختام تصريحه، فريقي الهلال والنصر، على وصولهما للمباراة النهائية على الكأس الغالية، متمنيًا لهما التوفيق وتقديم مستوى مميز، يعكس تطور كرة القدم السعودية.