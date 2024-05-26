نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير المجفل يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى الجمهورية العربية السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية.

وأعرب الدكتور المجفل عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، داعيًا -المولى عز وجل- أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عمله بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في خدمة مصالح المملكة وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.