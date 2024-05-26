نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان وولي عهده يهنئان رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والرقي.