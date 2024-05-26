أخبار السعودية

الملك سلمان وولي عهده يهنئان رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان وولي عهده يهنئان رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لويس آبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والرقي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا