عاجل:- الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير من آل سعود (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.



وقال الديوان الملكي في بيان له "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود"، مؤكدًا أنه "سيصلى عليه اليوم الإثنين 27 مايو 2024 بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".



ودعا الديوان الملكي له "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته".