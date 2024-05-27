نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: السبت القادم أول أيام الصيف على مناطق المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح المركز الوطني للأرصاد خلال تقاريره عن أحوال الطقس والمناخ أن يوم السبت القادم هو أول أيام الصيف على محافظات ومناطق المملكة، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بسلامة العاملين ميدانيًا لتطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية من درجات الحرارة المرتفعة وقت الذروة.

وأكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني أن الأول من شهر يونيو القادم بداية دخول فصل الصيف، وسط مؤشرات لارتفاع درجات الحرارة، مع توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على مصائف المملكة.

ونوه بأن المركز يعمل على تسخير جميع الإمكانات والتجهيزات الحديثة لمساندة أعماله، التي تعتمد على أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة المتمثلة في المراصد على مستوى المملكة، ورادارات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والنموذج العددي السعودي، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأتوماتيكية المتنقلة التي تعمل على مدار الساعة لتحقيق أقصى درجات الدقة في توقعات المركز لخدمة الجهات المستفيدة.