المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يشارك في بطولة موريس ريفيلو الدولية "تولون" يونيو المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) خلال الفترة من 1 إلى 16 يونيو المقبل، في فرنسا.

ويأتي الأخضر ضمن المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات، فرنسا المستضيف، كوريا، المكسيك، وكوت ديفوار، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا، واليابان، وأوكرانيا، وإندونيسيا، وبنما.

واستدعى المدير الفني للأخضر سعد الشهري 25 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر هم: أحمد أبو راسين، وتركي بالجوش، وعمار العمار، وأحمد الجليدان، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد سليمان، ومبارك الراجح، ومحمد الدوسري، وخالد العسيري، وسالم النجدي، وسليمان هزازي، وعبدالملك العييري، ويونس الشنقيطي، وفيصل الأسمري، وعبدالله الزيد، وعبدالملك الجابر، ومهند آل سعد، وزيد العنزي، وعبدالعزيز العليوة، وعبدالكريم دارسي، وياسين الزبيدي، ويزيد جوشان، وعثمان العثمان، ومشاري النمر، وطلال حاجي.

ويقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في العاصمة القطرية الدوحة بعد غدٍ الأربعاء، قبل السفر لفرنسا يوم الجمعة للمشاركة في البطولة الدولية.

ويفتتح الأخضر مشاركته في بطولة (تولون) بمواجهة منتخب كوريا يوم الاثنين 3 يونيو، على أن يلاقي منتخب المكسيك يوم الجمعة السابع من الشهر ذاته، في حين سيحلّ ضيفًا على منتخب فرنسا يوم الأحد 9 يونيو، ويلاقي منتخب كوت ديفوار يوم الثلاثاء في الحادي عشر من شهر يونيو المقبل.