نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج تعلن الباقات الجديدة الخاصة بحج هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم إطلاق باقتين جديدتين خاصتين بحجاج الداخل تحمل الأولى اسم «باقة أبراج كدانة الوادي»، وسيكون موقعها في الأبراج الجديدة التي أنشئت في منى هذا العام، والتي تبعد عن منشأة الجمرات بما يقارب كيلومتر واحد فقط، وسيكون من مزايا تلك الباقة توفر قائمة طعام متنوعة مع توفر مشروبات ساخنة وباردة، إضافة إلى مخيمات مجهزة ومكيفة في عرفات، وكذلك خدمات خاصة بالمبيت في مزدلفة، وسيسكن حجاج هذه الباقة في يوم التروية ويوم النحر وأيام التشريق في الأبراج الجديدة التي أقيمت في وادي منى. وسيصل سعر هذه الباقة إلى نحو 14 ألف ريال سعودي للحاج الواحد.

أما الباقة الثانية التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة فهي باقة اقتصادية سيتمكن من خلالها الحجاج من السكن داخل مدينة مكة المكرمة وسط مبانٍ سكنية مفروشة ومجهزة بالخدمات الأساسية أيام التروية والنحر والتشريق، وهي لا تشمل توفير إقامة لأولئك الحجاج في مشعر منى، بل ستكون إقامتهم في مكة المكرمة، في حين سيصل سعر هذه الباقة إلى نحو 4 آلاف ريال سعودي. ودعت وزارة الحج الراغبين الالتحاق بهذه الباقات الجديدة إلى التسجيل من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

يذكر أن «عكاظ» كانت قد انفردت، في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي، بخبر عزم وزارة الحج والعمرة إطلاق باقات جديدة، إذ ذكرت مصادرها المطلعة أن الأبراج الجديدة في منى ستستوعب أكثر من 11 ألف حاج، وستقوم بتقديم الخدمة لهم 4 شركات خاصة بحجاج الداخل، في حين أسندت الباقة الاقتصادية إلى شركتين من شركات حجاج الداخل.