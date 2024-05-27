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الأرصاد السعودية تصدم الحجاج وتكشف عن حالة طقس غير متوقعة خلال موسم الحج ... تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - وفقًا لموقع "العربية نت"، من المتوقع أن يكون الطقس في مكة خلال موسم الحج حارًا ورطبًا مع احتمال هطول أمطار.

وفيما يلي تفاصيل توقعات الطقس:

درجة الحرارة:

  • العظمى: 45 درجة مئوية
  • الصغرى: 29 درجة مئوية
  • فرصة هطول الأمطار: 70%
  • الرطوبة: 21%
  • سرعة الرياح: 19 كيلومترًا في الساعة

نصائح:

  • ينصح الحجاج باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الطقس الحار، مثل شرب الكثير من الماء وارتداء ملابس خفيفة وقضاء فترات من الراحة في الظل.
  • كما ينصح الحجاج بتوخي الحذر من خطر هطول الأمطار، خاصة في المناطق المنخفضة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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