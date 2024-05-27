انت الأن تتابع خبر الأرصاد السعودية تصدم الحجاج وتكشف عن حالة طقس غير متوقعة خلال موسم الحج ... تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وفقًا لموقع "العربية نت"، من المتوقع أن يكون الطقس في مكة خلال موسم الحج حارًا ورطبًا مع احتمال هطول أمطار.

وفيما يلي تفاصيل توقعات الطقس:

درجة الحرارة:

العظمى: 45 درجة مئوية

الصغرى: 29 درجة مئوية

فرصة هطول الأمطار: 70%

الرطوبة: 21%

سرعة الرياح: 19 كيلومترًا في الساعة

نصائح: