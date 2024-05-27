انت الأن تتابع خبر الأرصاد السعودية تصدم الحجاج وتكشف عن حالة طقس غير متوقعة خلال موسم الحج ... تفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - وفقًا لموقع "العربية نت"، من المتوقع أن يكون الطقس في مكة خلال موسم الحج حارًا ورطبًا مع احتمال هطول أمطار.
وفيما يلي تفاصيل توقعات الطقس:
درجة الحرارة:
- العظمى: 45 درجة مئوية
- الصغرى: 29 درجة مئوية
- فرصة هطول الأمطار: 70%
- الرطوبة: 21%
- سرعة الرياح: 19 كيلومترًا في الساعة
نصائح:
- ينصح الحجاج باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الطقس الحار، مثل شرب الكثير من الماء وارتداء ملابس خفيفة وقضاء فترات من الراحة في الظل.
- كما ينصح الحجاج بتوخي الحذر من خطر هطول الأمطار، خاصة في المناطق المنخفضة.