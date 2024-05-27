أرامكو السعودية تصدم السعوديين وترفع في سعر اسطوانات الغاز لهذا الحد الصادم ...تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في السعودية: 5.5% اعتبارًا من يونيو 2024

أعلنت شركة أرامكو السعودية، شركة النفط المملوكة للدولة، عن زيادة أسعار أسطوانات الغاز المسال (LPG) بنسبة 5.5%، وذلك اعتبارًا من يونيو 2024. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر أسطوانة الغاز من 20 ريالًا إلى 21 ريالًا.

تأتي هذه الزيادة بعد أن خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في محاولة لرفع أسعار النفط العالمية.

يُذكر أن أسعار الغاز المسال في السعودية تخضع لتنظيم من قبل الحكومة، ويتم تحديثها بشكل دوري بناءً على تكاليف الإنتاج العالمية.

من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة في الأسعار إلى زيادة تكاليف المعيشة للأسر السعودية، خاصة تلك التي تعتمد على الغاز المسال في الطهي والتدفئة.