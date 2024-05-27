انت الأن تتابع خبر الحزن يخيم على السعوديين اليوم بعد بيان الديوان الملكي بهذا الخصوص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وافته المنية مساء اليوم الاثنين الموافق 19 / 11 / 1445هـ.