انت الأن تتابع خبر المالية السعودية تفاجئ السعوديين بقرار غير متوقع بهذا الخصوص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت في الأيام القليلة الماضية أنباء عن زيادة رواتب الموظفين داخل المملكة العربية السعودية بمقدار 1000 ريال، مما أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. تأتي هذه الأخبار بالتزامن مع الكشف عن تفاصيل سلم رواتب الموظفين الجديد، التي سيتم شرحها بمزيد من التفصيل في هذا المقال.

في هذا الإطار

صرحت وزارة الإسكان والضمان الاجتماعي بأنها أطلقت مبادرة تتيح للمواطنين الحصول على سكن خاص، مشترطة توافر عدة معايير في المتقدمين. وأضافت الوزارة أن الوحدات السكنية المقدمة للمواطنين ستكون متاحة للانتفاع وكذلك للامتلاك.

كما أكدت وزارة المالية السعودية

أن الزيادة المالية في رواتب الموظفين قد تم بالفعل تحديدها مع بداية العام الجاري. وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن سلم رواتب الموظفين الجديد للعام 1445، الذي شمل المدنيين والعسكريين،

وجاء كالآتي:

- المرتبة الأولى: تتراوح الرواتب من 3000 ريال إلى 4890 ريال.

تتراوح الرواتب من 3000 ريال إلى 4890 ريال. - المرتبة الثانية: تبدأ من 3430 ريال إلى 5740 ريال.

تبدأ من 3430 ريال إلى 5740 ريال. - المرتب من المرتبة الأولى حتى الرابعة تزداد تدريجياً إلى أن تصل إلى 8950 ريال.

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