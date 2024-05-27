أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير سعود بن عبدالعزيز

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أحمد جودة - القاهرة - أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود -رحمه الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

الأمراء يؤدي صلاة الميت على الأمير سعود بن عبدالعزيز

وأدى الصلاة الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد، والأمير تركي بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير تركي بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن محمد بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة عدد من الأمراء وجمع من المواطنين.