نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجاج بنجلاديش: التقنيات الحديثة في مبادرة "طريق مكة" يسرت رحلة الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم تقتصر جهود المملكة لضيوف الرحمن داخل حدودها ومنافذها البرية والجوية والبحرية، بل تعدى ذلك إلى خدمتهم داخل دولهم، حيث جاءت مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، لتسهيل إجراءات الحج من داخل مطارات الدول المستفيدة من المبادرة.

وفي صالة مبادرة "طريق مكة" بمطار حضرة شاه جلال الدولي بدكا، أشاد الحاج هاشم البالغ من العمر 62 عامًا بجهود المملكة التي سعت لتسهيل إجراءات الحجاج من بنغلاديش عبر استحداث أفضل التقنيات الحديثة، والخدمات المتعددة، منها خدمة فرز وترميز الأمتعة من خلال تسجيلها باسم صاحبها في محطات الإقلاع.

فيما التقت "واس" الحاج مسعود البالغ من العمر ٤٥ عامًا الذي بيّن أن هذه المرة الثامنة على التوالي التي يؤدي فيها فريضة الحج، مشيرًا إلى أن مبادرة طريق مكة تسهم في كل عام بتوفير أحدث التقنيات وتقديم التسهيلات لضيوف الرحمن، حيث يقوم العاملون على المبادرة بإنهاء إجراءات الدخول للمملكة العربية السعودية للحجاج وصولًا إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

بدورها عبرت الحاجة حليمة البالغة من العمر ٥٠ عامًا عن سعادتها الغامرة وهي متجهة إلى أداء فريضة الحج متحدثة عن سرعة إنهاء الإجراءات واستقبال الحجاج من فريق المبادرة بالترحيب والابتسامة، مقدمة شكرها لجميع العاملين في مبادرة طريق مكة.

وتنفذ وزارة الداخلية مبادرة «طريق مكة» للعام السادس على التوالي عبر 11 مطارًا في 7 دول هي «المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وكوت ديفوار»، حيث أسهمت المبادرة في تقديم خدمات ذات جودة عالية لـ617 ألفًا و756 حاجًا في بلدانهم منذ إطلاقها عام 2017.