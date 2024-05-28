نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 79 اتفاقية ومذكرة تفاهم يشهدها معرض "إينا" الدولي للقطاع غير الربحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الثاني للمعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2024"، الذي يقام تحت شعار "شراكات فاعلة.. لأهداف التنمية المستدامة" حضورًا وتفاعلًا واسعًا من الزوار المهتمين بالقطاع الثالث.

كما تم توقيع مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ليصل عددها خلال أول يومين من المعرض إلى نحو 79 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بمشاركة عددٍ من الجهات.

وتضمنت الاتفاقيات إطلاق مجموعة من برامج التطوير والتدريب والتوظيف، وتبادل المعرفة والبيانات، وأيضًا برامج الدعم الغذائي، والدعم اللوجستي، وتصدرت اتفاقية تعاون بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مع الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات، حيث تتمثل بمبادرة فعاليات لدعم القطاع غير الربحي بـ 12 فعالية ولمدة ثلاث سنوات.

كما وُقِعَت مذكرات تفاهم لإطلاق بعض المشاريع الاستثمارية مثل مذكرة تفاهم بين جمعية البر بالمجمعة وشركة استثمار المستقبل، لإطلاق مشروع استثماري اجتماعي نوعي عبارة عن إنشاء مستشفى بسعة 100 سرير يقع في محافظة المجمعة، وكذلك إنشاء صندوق عقاري طبي بقيمة قد تصل إلى 250 مليون ريال.

ويُعد معرض "إينا" الدولي للقطاع غير الربحي الذي يقام بنسخته الثانية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأول من نوعه في المملكة، ويهدف إلى أن يكون منصة تجمع لمنظمات وكيانات القطاع غير الربحي التي تعمل في 120 مجالًا متنوعًا، بما يستجيب للاحتياجات التنموية للمجتمع واهتمامات الأفراد.

ويستهدف المعرض في هذه النسخة إبراز التطورات المتسارعة في القطاع غير الربحي، ومساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يشكل منصة للتواصل الدائم بين العاملين في القطاع، وبناء العلاقات بين الجهات غير الربحية المحلية والدولية، مع استعراض لبعض التجارب والنجاحات للجهات المشاركة.

يشار إلى أن المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2024"، الذي انطلق في الرياض يستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة بين 26 و28 مايو الحالي، ويضم أكثر من 85 جناحًا لمؤسسات وجهات محلية ودولية عاملة في القطاع غير الربحي.