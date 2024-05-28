نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل ‫ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الأمن العام ممثلًا في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل "لا حج بلا تصريح" بمنطقة مكة المكرمة، خلال الفترة من (18 ـ 23 ذو القعدة 1445هـ)، وذلك في مجمع الجوري مول.

وتستعرض قوات الحج والعمرة للزوار، توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود في الحرمين وساحاتهما، والتجهيزات الحديثة والتقنية لأمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتقديم رسائل توعوية لضيوف المعرض.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة مكة المكرمة وقطاعات الأمن العام ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.