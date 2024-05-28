نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا باقات الحج 1445..قائمة الطعام والمشروبات والانتقالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل الكثيرون من حجاج بيت الله الحرام عن تفاصيل وقوائم أسعار خدمات الحجاج لموسم حج 1445، بينما أعلنت وزارة الحج والعمرة عن الباقات الجديدة لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين في المملكة بشكل نظامي خلال موسم الحج 1445 هـ.

باقات الحج 1445 هـ

وتشمل الباقات المعلنة ما يلي:

باقة أبراج كدانة الوادي وتشتمل على المزايا التالية:

التنقل بحافلات مكيفــة ومريحــة طوال الرحلة. السكن في مشعر منى في الأبراج الجديدة “أبراج كدانة الوادي”.

الباقة الاقتصادية وتأتي بالمزايا التالية:

السكن في مكة المكرمة في مبان سكنية مفروشة ومجهزة بالخدمات الأساسية أيام التروية والنحر والتشريق. لا تشمل توفير إقامة للحجاج في مشعر منى. تعتمـد أسعـار النقل حسب الوجهة.

مزايا شاملة

وتشتمل الباقات الجديد على المزايا الشاملة التالية:

قائمة طعام متنوعة تُقدّم طوال الرحلة. توفير المشروبات الباردة والساخنة مخيمات مجهزة ومكيفة في عرفات خدمات عند المبيت في مزدلفة

وقالت الوزارة إنه للتقديم وشراء الباقة يتم الدخول للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل على الرابط.