نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطيب يوم عرفة 1445.. من هو الدكتور ماهر المعيقلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدرت الموافقة الملكية بتكليف فضيلة الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، بإلقاء خطبة وصلاة يوم عرفة لهذا العام 1445هـ في مسجد نمرة. يعكس هذا التكليف مسيرة الدكتور المعيقلي الحافلة بالإنجازات في خدمة الإسلام والمسلمين. فمن هو الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي؟ لنتعرف على أبرز مراحل حياته الشخصية.

من هو خطيب يوم عرفة هذا العام 1445هـ؟

أعرب رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أن هذا التكليف يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين ورسالتهما السمحة. إن تكليف الدكتور المعيقلي بإلقاء خطبة عرفة يعكس مكانة المملكة العربية السعودية وريادتها في العالم الإسلامي، وحرص القيادة على اختيار الأكفأ لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

من هو الدكتور ماهر المعيقلي؟

الدكتور ماهر المعيقلي هو أحد أبرز قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، يتمتع بصوت عذب وأداء مؤثر. ولد في المدينة المنورة عام 1388هـ، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة. حصل على درجة الدكتوراه في التفسير ودرجة أخرى في الفقه من جامعة أم القرى، وشغل منصب وكيل كلية الدراسات القضائية والأنظمة للدراسات العليا والبحث العلمي.

تولى الدكتور المعيقلي إمامة المصلين في المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في العامين 1426 و1427هـ، ثم في المسجد الحرام منذ عام 1428هـ. يُعد من أشهر القراء في العالم الإسلامي، بفضل صوته الجميل وأدائه المؤثر.

عقوبات مشددة على مخالفي أنظمة الحج دون تصريح

أعلنت السلطات السعودية عن عقوبات صارمة لمخالفي أنظمة وتعليمات الحج لعام 2024 دون تصريح، وتشمل هذه العقوبات: