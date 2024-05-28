باقات الحج لرحلة ميسرة ومميزة تعرف التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق باقات حج جديدة بمزايا وخدمات تضمن رحلة ميسرة وتجربة رائعة للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لموسم حج 1445هـ. تتضمن هذه الباقات باقة جديدة خاصة بالأبراج الجديدة في وادي منى، وأخرى موجهة لسكان مكة المكرمة.

تفاصيل باقات الحج الجديدة

باقة أبراج كدانة الوادي

أطلقت وزارة الحج والعمرة باقة "أبراج كدانة الوادي"، والتي ستكون في الأبراج الجديدة التي أنشئت في منى هذا العام، على بُعد كيلومتر واحد فقط من منشأة الجمرات. تشمل هذه الباقة العديد من المميزات لضمان رحلة حج مريحة:

التنقل بحافلات مكيفة ومريحة طوال الرحلة.

الإقامة في أبراج كدانة الوادي في مشعر منى.

تقديم قائمة طعام متنوعة طوال الرحلة، بالإضافة إلى المشروبات الباردة والساخنة.

مخيمات مجهزة في عرفات ومزدلفة.

يبلغ سعر هذه الباقة نحو 14 ألف ريال سعودي للحاج الواحد.

الباقة الاقتصادية للحج

تشمل الباقة الاقتصادية عددًا من المميزات التي تضمن تجربة حج ميسرة:

السكن في مكة المكرمة في مبانٍ سكنية مفروشة ومجهزة بالخدمات الأساسية خلال أيام التروية والنحر والتشريق.

لا تشمل الباقة توفير إقامة للحجاج في مشعر منى.

تعتمد أسعار النقل على الوجهة.

يبلغ سعر هذه الباقة نحو 4 آلاف ريال سعودي.

كيفية التسجيل

أوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بهذه الباقات الجديدة التسجيل من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل. تأتي هذه الباقات ضمن الجهود المبذولة لضمان جودة وسهولة أداء فريضة الحج للمواطنين والمقيمين. ستقوم أربع شركات خاصة بحجاج الداخل بتقديم الخدمات للحجاج، بينما أسندت الباقة الاقتصادية إلى شركتين من شركات حجاج الداخل.

تسعى وزارة الحج والعمرة من خلال هذه الباقات الجديدة إلى تحسين تجربة الحج وتوفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات الحجاج المختلفة، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويضمن رحلة ميسرة ومميزة.