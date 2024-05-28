نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه السكان في عدة مناطق من المملكة العربية السعودية حالة من الاضطرابات الجوية اليوم، حسبما أعلن المركز الوطني للأرصاد.

من المتوقع أن تشهد بعض المناطق هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وزخات من البرد والثلج، خاصة في المناطق المرتفعة ووسط وشرق البلاد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

- الأمطار الرعدية: تتوقع الأرصاد السعودية هطول أمطار رعدية غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.

- الرياح المثيرة للأتربة والغبار: ستصحب الأمطار في المناطق المرتفعة رياحًا مثيرة للأتربة والغبار، مما يعزز من احتمالية تدني الرؤية الأفقية.

- الثلوج والبرد: قد تشهد بعض المناطق الجبلية والمرتفعات العالية زخات من البرد والثلوج.

تأثيرات حالة الطقس

تشهد المملكة استعدادات مكثفة لاستقبال الحجاج إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث يتم متابعة حالة الطقس بشكل دقيق لتأمين الراحة والسلامة للزوار.

توقعات لبعض المناطق

- مكة المكرمة (حي العزيزية): يسود الطقس اليوم حالة مشمسة، حيث ترتفع درجات الحرارة في الصباح الباكر إلى 39 درجة مئوية، وتصل إلى 40 درجة مئوية في ساعات الظهيرة، مع انخفاض في المساء إلى 37 درجة مئوية.