نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي "توضيح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خطوات تقديم اعتراض على قرار عدم الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي، بهدف مساعدة المستفيدين في الحصول على الدعم خلال الفترة القادمة. وأوضحت الوزارة أن الخطوات بسيطة وسهلة وتمكن المستفيدين من تقديم اعتراض في حال عدم صرف الدعم لهم مؤخرًا.

تفاصيل خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي:

الدخول إلى منصة "إكس" الإلكترونية.

اختيار أيقونة "برامج الدعم الخاصة بي".

اختيار أيقونة "برامج الضمان الاجتماعي".

اختيار أيقونة "الأهلية والاستحقاق".

الدخول إلى أيقونة "استعراض تفاصيل دورة الأهلية".

مراجعة تفاصيل دورة الأهلية والسبب وراء قرار عدم الأهلية.

في حال الرغبة في تقديم اعتراض، يتم الضغط على أيقونة "تقديم اعتراض".

إرفاق جميع المستندات الداعمة للاعتراض.

الضغط على أيقونة "تسليم الاعتراض".

وأكدت الوزارة عبر بيان هام على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات المرفقة مع طلب الاعتراض أمر ضروري. ويجب أن تكون المستندات واضحة وذات صلة بقرار عدم الأهلية لضمان التحقق منها واستمرار الدعم ورفع العبء عن العديد من المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تسعى الوزارة في هذه الفترة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، لضمان حصول جميع المستحقين على الضمان الاجتماعي في المستقبل القريب.