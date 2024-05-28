نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة المدينة المنورة تعلن اشتراطات الحصول على تصريح اللوحات الإعلانية للمحال التجارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن اشتراطات الحصول على تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة للمحال التجارية وذلك عبر تطبيق بلدي.

وأوضحت أن مدة التصريح 90 يومًا، ويجب الحصول على تصريح موافقة من وزارة التجارة، وعدم تركيب الإعلانات على نوافذ المباني، وترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى الواحد، وتجنب الإعلانات المزعجة أو التي تحتوي مضمونًا مخالفًا لتعاليم الدين الإسلامي أو الذوق العام أو النظام.

وذكرت الأمانة أن الالتزام باشتراطات اللوحات الإعلانية المؤقتة على واجهات المنشآت التجارية يعززالامتثال ويحسن المشهد الحضري للمدينة.