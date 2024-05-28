انت الأن تتابع خبر معجزة مكة: الشمس تُقبّل الكعبة المشرفة في مشهد إلهي لا يتكرر كثيرا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد سماء مكة المكرمة، اليوم الاثنين، ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، وذلك بالتزامن مع وقت أذان الظهر في المسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرًا.

ويُعدّ هذا التعامد الأول للشمس على الكعبة هذا العام 2024م.