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التربية السعودية تزلزل الطلاب بقرار صارم للغاية بخصوص الاختبارات

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رياض - احمد صلاح - يهدف هذا الدليل إلى توفير إرشادات واضحة لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة الاختبارات والغش، وضمان سير الاختبارات بشكل عادل ونزيه لجميع الطلاب.

إجراءات التعامل مع تسريب أسئلة الاختبارات:

  • إلغاء أسئلة المادة المسربة: فور التحقق من صحة التسريب، يتم إلغاء أسئلة المادة المُسربة.

توثيق التسريب:

  • تُدوّن لجنة الاختبارات في المدرسة محضرًا يُوثّق عملية التسريب.

إبلاغ الجهات المعنية:

  • يتم إشعار مكتب التعليم بالتنسيق مع إدارة الاختبارات بواقعة التسريب فورًا.

استبدال الأسئلة المسربة:

  • يتم تكليف معلم أو معلمين آخرين، غير المعلم المُتهم بالتسريب، بوضع أسئلة بديلة بالتنسيق مع المشرف التربوي المختص.

الحلول البديلة:

  • في حال ضيق الوقت، يتم استخدام أسئلة الغائبين (البديل) أو التعاون مع مدرسة أخرى بالتنسيق مع مكتب التعليم.

التعامل مع الغش:

  • في حال اكتشاف الغش أثناء الاختبار:
  • يخرج الطالب بهدوء من قاعة الاختبار ويُسلم أوراقه للمختص.
  • يتم عرض ورقة الطالب مع وسيلة الغش على معلم المادة.
  • يُحرّر محضر بالغش يوضح تفاصيل الواقعة.
  • يُوقّع الطالب على تعهد بعدم تكرار الغش.
  • يُسمح للطالب باستكمال الاختبار إذا كان الوقت يسمح.
  • يتم إلغاء درجة السؤال أو الأسئلة التي ثبت غشه فيها.

في حال اكتشاف الغش بعد الاختبار:

  • يتم دراسة الوضع مفصلاً من قبل لجنة الاختبارات في المدرسة.
  • يتم اتخاذ القرار المناسب مع مراعاة العدل والمصلحة التربوية للجميع.
  • يتم إبلاغ أولياء الأمور بالواقعة.

التواصل مع إدارة الاختبارات:

  • يمكن طلب الاستشارة العاجلة من إدارة الاختبارات ومكتب التعليم عبر الهاتف في حال حدوث أي مشكلة تتعلق بالاختبارات.
  • تُخصص إدارات التعليم رقم هاتف مباشر للتواصل معها في حالات الطوارئ
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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