انت الأن تتابع خبر التربية السعودية تزلزل الطلاب بقرار صارم للغاية بخصوص الاختبارات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهدف هذا الدليل إلى توفير إرشادات واضحة لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة الاختبارات والغش، وضمان سير الاختبارات بشكل عادل ونزيه لجميع الطلاب.

إجراءات التعامل مع تسريب أسئلة الاختبارات:

إلغاء أسئلة المادة المسربة: فور التحقق من صحة التسريب، يتم إلغاء أسئلة المادة المُسربة.

توثيق التسريب:

تُدوّن لجنة الاختبارات في المدرسة محضرًا يُوثّق عملية التسريب.

إبلاغ الجهات المعنية:

يتم إشعار مكتب التعليم بالتنسيق مع إدارة الاختبارات بواقعة التسريب فورًا.

استبدال الأسئلة المسربة:

يتم تكليف معلم أو معلمين آخرين، غير المعلم المُتهم بالتسريب، بوضع أسئلة بديلة بالتنسيق مع المشرف التربوي المختص.

الحلول البديلة:

في حال ضيق الوقت، يتم استخدام أسئلة الغائبين (البديل) أو التعاون مع مدرسة أخرى بالتنسيق مع مكتب التعليم.

التعامل مع الغش:

في حال اكتشاف الغش أثناء الاختبار:

يخرج الطالب بهدوء من قاعة الاختبار ويُسلم أوراقه للمختص.

يتم عرض ورقة الطالب مع وسيلة الغش على معلم المادة.

يُحرّر محضر بالغش يوضح تفاصيل الواقعة.

يُوقّع الطالب على تعهد بعدم تكرار الغش.

يُسمح للطالب باستكمال الاختبار إذا كان الوقت يسمح.

يتم إلغاء درجة السؤال أو الأسئلة التي ثبت غشه فيها.

في حال اكتشاف الغش بعد الاختبار:

يتم دراسة الوضع مفصلاً من قبل لجنة الاختبارات في المدرسة.

يتم اتخاذ القرار المناسب مع مراعاة العدل والمصلحة التربوية للجميع.

يتم إبلاغ أولياء الأمور بالواقعة.

التواصل مع إدارة الاختبارات: