انت الأن تتابع خبر التربية السعودية تزلزل الطلاب بقرار صارم للغاية بخصوص الاختبارات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يهدف هذا الدليل إلى توفير إرشادات واضحة لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة الاختبارات والغش، وضمان سير الاختبارات بشكل عادل ونزيه لجميع الطلاب.
إجراءات التعامل مع تسريب أسئلة الاختبارات:
- إلغاء أسئلة المادة المسربة: فور التحقق من صحة التسريب، يتم إلغاء أسئلة المادة المُسربة.
توثيق التسريب:
- تُدوّن لجنة الاختبارات في المدرسة محضرًا يُوثّق عملية التسريب.
إبلاغ الجهات المعنية:
- يتم إشعار مكتب التعليم بالتنسيق مع إدارة الاختبارات بواقعة التسريب فورًا.
استبدال الأسئلة المسربة:
- يتم تكليف معلم أو معلمين آخرين، غير المعلم المُتهم بالتسريب، بوضع أسئلة بديلة بالتنسيق مع المشرف التربوي المختص.
الحلول البديلة:
- في حال ضيق الوقت، يتم استخدام أسئلة الغائبين (البديل) أو التعاون مع مدرسة أخرى بالتنسيق مع مكتب التعليم.
التعامل مع الغش:
- في حال اكتشاف الغش أثناء الاختبار:
- يخرج الطالب بهدوء من قاعة الاختبار ويُسلم أوراقه للمختص.
- يتم عرض ورقة الطالب مع وسيلة الغش على معلم المادة.
- يُحرّر محضر بالغش يوضح تفاصيل الواقعة.
- يُوقّع الطالب على تعهد بعدم تكرار الغش.
- يُسمح للطالب باستكمال الاختبار إذا كان الوقت يسمح.
- يتم إلغاء درجة السؤال أو الأسئلة التي ثبت غشه فيها.
في حال اكتشاف الغش بعد الاختبار:
- يتم دراسة الوضع مفصلاً من قبل لجنة الاختبارات في المدرسة.
- يتم اتخاذ القرار المناسب مع مراعاة العدل والمصلحة التربوية للجميع.
- يتم إبلاغ أولياء الأمور بالواقعة.
التواصل مع إدارة الاختبارات:
- يمكن طلب الاستشارة العاجلة من إدارة الاختبارات ومكتب التعليم عبر الهاتف في حال حدوث أي مشكلة تتعلق بالاختبارات.
- تُخصص إدارات التعليم رقم هاتف مباشر للتواصل معها في حالات الطوارئ