انت الأن تتابع خبر جامعة الملك عبدالعزيز تُصدر قرارًا مفاجئًا يُلزم جميع الطلاب بارتداء الزي السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن ضرورة التزام جميع طلابها بالزي السعودي، وذلك التزامًا بالتوجيهات الرسمية.

وشددت الجامعة على إلزام جميع طلاب الجامعات الحكومية بالزي السعودي، مع استثناء طلاب التخصصات التي تتطلب زياً موحداً خاصًا بها.

وأوضحت الجامعة في بيانها أن ارتداء الزي السعودي، الثوب والشماغ أو الغترة، داخل الحرم الجامعي والقاعات الدراسية أمر ضروري.

وأكّدت الجامعة على ضرورة الالتزام بهذا الزي عند مراجعة أي من مقرات الجامعة وفروعها.

وبينت الجامعة أن هذا الزي يعكس الهوية الوطنية والثقافية للمملكة، ويُعدّ رمزًا من رموز التراث الأصيل.

دعت الجامعة جميع طلابها إلى الالتزام بهذا القرار، وأن يكونوا خير ممثلين للجامعة والمجتمع