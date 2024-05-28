أخبار السعودية

هام جدًا: الجوازات تُوضّح شروط دخول المملكة العربية السعودية

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر هام جدًا: الجوازات تُوضّح شروط دخول المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الجوازات توضح: دخول المملكة مسموح حتى نهاية آخر يوم من سريان صلاحية التأشيرة

أكدت المديرية العامة للجوازات،

  • من خلال حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنّه يُسمح بدخول المملكة العربية السعودية حتى نهاية آخر يوم من سريان صلاحية التأشيرة.
  • وجاء هذا التوضيح ردًا على سؤال أحد المستفيدين حول آخر يوم مسموح بدخول المملكة به.
  • وأوضحت الجوازات أنّ رقم التأشيرة المذكور في السؤال (185098592) يسمح بدخول المملكة حتى نهاية آخر يوم من سريان صلاحية التأشيرة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا