انت الأن تتابع خبر هام جدًا: الجوازات تُوضّح شروط دخول المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الجوازات توضح: دخول المملكة مسموح حتى نهاية آخر يوم من سريان صلاحية التأشيرة
أكدت المديرية العامة للجوازات،
- من خلال حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنّه يُسمح بدخول المملكة العربية السعودية حتى نهاية آخر يوم من سريان صلاحية التأشيرة.
- وجاء هذا التوضيح ردًا على سؤال أحد المستفيدين حول آخر يوم مسموح بدخول المملكة به.
- وأوضحت الجوازات أنّ رقم التأشيرة المذكور في السؤال (185098592) يسمح بدخول المملكة حتى نهاية آخر يوم من سريان صلاحية التأشيرة.