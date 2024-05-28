انت الأن تتابع خبر هام جدًا: الجوازات تُوضّح شروط دخول المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الجوازات توضح: دخول المملكة مسموح حتى نهاية آخر يوم من سريان صلاحية التأشيرة

أكدت المديرية العامة للجوازات،