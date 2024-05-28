انت الأن تتابع خبر هروب المستثمرين إلى الذهب! أسعار المعدن النفيس تُسجل ارتفاعًا قياسيًا في السعودية والعالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 27 مايو 2024، بشكل طفيف في كافة الأعيرة، مواكبةً الارتفاع العالمي لأسعار المعدن النفيس.

وعلى الصعيد العالمي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن لامست أدنى مستوى لها في أسبوعين، مع تقييم المتعاملين لآفاق خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

فقد صعدت أسعار الذهب الفورية 0.4% إلى 2342.73 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2343.60 دولار.

وعزا محللون الارتفاع إلى تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مدعومين ببيانات اقتصادية قوية وتصريحات لمسؤولي البنك المركزي.

ووفقا لمحلل كبير في سيتي إندكس، فإن الذهب قد يرتفع قليلاً قبل إعادة اختبار نطاق 2280 إلى 2300 دولار، لكنه قد يتراجع إذا ظلت البيانات الأمريكية أفضل من المتوقع.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، يوم الجمعة.

وفي السعودية

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 282.07 ريال، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 246.94 ريال، وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 211.80 ريال.

وارتفع أيضا سعر الذهب المستعمل، حيث بلغ سعر غرام الذهب المستعمل عيار 22 نحو 254.51 ريال، بينما حقق سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 242.76 ريال، وسجل متوسط السعر لعيار 18 نحو 207.50 ريال.

وبالنسبة لأسعار سبيكة الذهب