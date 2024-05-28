نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التجارة" بعسير تضبط أكثر من 10 آلاف سلعة غذائية منتهية الصلاحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة عسير عمالة مخالفة قامت بتخزين 10،525 سلعة غذائية منتهية الصلاحية، في مجمع سكني للعمالة دون الالتزام باشتراطات تخزين السلع الغذائية لضمان سلامة تلك المنتجات.

وتم إغلاق المقر ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة (حليب طويل الأجل، ومعجون طماطم)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء وشرطة منطقة عسير.

كما تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.