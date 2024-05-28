نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال أولى رحلات الحجاج القادمين عبر ميناء جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، استقبالها أول سفينة لحجاج بيت الله الحرام عبر ميناء جدة الإسلامي، قادمة من جمهورية السودان.

وأوضحت الهيئة، أن ميناء جدة الإسلامي، يقدم مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية المتخصصة لخدمة الحجاج، مما يسهم في تسهيل إجراءات الوصول والمغادرة لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تسهيل مرور البضائع ووصولها إلى الأسواق المحلية في موسم الحج.



وأشارت الهيئة إلى أن الخدمات والتجهيزات البحرية تلعب دورًا حيويًا في تأمين عبور الحجاج بأمان وسهولة، إذ تتضمن خدمات الميناء برج المراقبة البحري، والإرشاد البحري، والقاطرات البحرية، إضافة إلى صالة الركاب للقدوم والمغادرة، ورصيف خاص للمواشي.

وأكدت الهيئة، أن هذه الخدمات تقدم بكوادر سعودية مدربة ومؤهلة، مما يعكس الكفاءة العالية والاستعداد التام لاستقبال المزيد من حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أفضل الخدمات لهم.