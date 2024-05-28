نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الداخلية يلتقي أمير نجران ونائبه ويطلع على المبادرات التنموية التي تشرف عليها الإمارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بحضور نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وذلك في مقر إمارة منطقة نجران.

وثمن أمير منطقة نجران خلال اللقاء الدعم غير المحدود الذي تحظى به منطقة نجران ومناطق المملكة كافة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منوهًا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية لتوفير سبل الأمان والطمأنينة والراحة للمواطنين والمقيمين والزائرين في جميع مناطق المملكة.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال زيارته التفقدية لمنطقة نجران على عدد من المبادرات التنموية التي تشرف عليها الإمارة، مستمعًا لشرح موجز عنها.

حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن بوزارة الداخلية الدكتور صالح بن زيد المحسن، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المكلف المهندس عبدالله بن ناصر الكثيري، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وعدد من كبار المسؤولين بإمارة منطقة نجران.